Dose unica per vaccinare prima e di più, Gabrielli al posto di Arcuri. Ecco il piano di Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Dose unica per vaccinare prima e di più: Mario Draghi vuole porre rimedio al caos vaccini creato dal commissario straordinario Domenico Arcuri (sostituito dal capo della Sicurezza Franco Gabrielli) e bypassare le regioni con un piano nazionale affidato alla Protezione civile. Priorità ad anziani e più fragili, una sola Dose considerata sufficiente per chi ha già fatto il Covid. Su questi due binari si procederà in modo più ordinato e spedito. Anche perché per Draghi arriva la sentenza della Consulta: la lotta alla pandemia è competenza esclusiva dello Stato. Dose unica del vaccino per chi ha già fatto il Covid Il nuovo piano vaccinale – se dovesse esser ...

