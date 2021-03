Covid, i primi due morti positivi alla variante sudafricana in Alto Adige. Cresce il numero di Comuni isolati (Di lunedì 1 marzo 2021) In Alto Adige i primi due pazienti Covid morti dopo essere risultati positivi alla variante sudafricana. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata poi confermata dall’Azienda sanitaria. Nel frattempo Cresce il numero di Comuni nella zona di Merano isolati proprio per limitare la diffusione della variante: anche a Parcines, Tirolo e Silandro serve da oggi l’attestato di un tampone negativo non più vecchio di 72 ore. Durante i test a tappeto sono stati identificati altri quattro casi di variante sudafricana, che si aggiungono ai 15 contagi per la mutazione Comunicati domenica. Al momento sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Indue pazientidopo essere risultati. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata poi confermata dall’Azienda sanitaria. Nel frattempoildinella zona di Meranoproprio per limitare la diffusione della: anche a Parcines, Tirolo e Silandro serve da oggi l’attestato di un tampone negativo non più vecchio di 72 ore. Durante i test a tappeto sono stati identificati altri quattro casi di, che si aggiungono ai 15 contagi per la mutazionecati domenica. Al momento sono ...

TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - sbonaccini : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - stebellentani : Primi effetti del vaccino in emilia-romagna: -86% di contagi tra gli operatori sanitari, oltre 90% della rsa sono covid free - SfigaCatrame : Al via la sperimentazione del vaccino Covid tutto italiano, ai primi 10 volontari sopravvissuti un monopattino in o… - marcoluci1 : RT @fanpage: #Variantesudafricana, sono morti due pazienti contagiati, è la prima volta in Italia -