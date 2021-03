Commissario straordinario emergenza Covid, via Arcuri arriva il generale Figliuolo. Ecco chi è (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolonuovoper l’-19. A Domenicoi ringraziamenti...

