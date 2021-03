Codice appalti, 3 posizioni diverse nel governo. Lega: “Leggi non sono la Bibbia”. Iv: “Dare risposte”. M5s: “Si resti in cornice comunitaria” (Di lunedì 1 marzo 2021) All’interno della maggioranza eterogenea del governo Draghi è già scontro su cantieri e opere. Da un parte la Lega tornata a rivendicare la “cancellazione del Codice degli appalti“, sfruttando anche l’assist del sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, che ne ha chiesto ‘una moratoria’. E con lo stesso Salvini a esultare: “Anche il Pd vuole cancellarlo, avanti con il modello Genova”. Dall’altra la smentita del Nazareno, che spinge invece per “completare la sua attuazione“. E lo stesso ministro del Lavoro Andrea Orlando a negare che la posizione di Nardella sia quella del partito: “Il Pd non chiede di cancellare il Codice degli appalti, lavora per semplificare le procedure, per ridurre il numero delle stazioni appaltanti, per superare la burocrazia difensiva“. Parole alle quali il neo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) All’interno della maggioranza eterogenea delDraghi è già scontro su cantieri e opere. Da un parte latornata a rivendicare la “cancellazione deldegli“, sfruttando anche l’assist del sindaco dem di Firenze, Dario Nardella, che ne ha chiesto ‘una moratoria’. E con lo stesso Salvini a esultare: “Anche il Pd vuole cancellarlo, avanti con il modello Genova”. Dall’altra la smentita del Nazareno, che spinge invece per “completare la sua attuazione“. E lo stesso ministro del Lavoro Andrea Orlando a negare che la posizione di Nardella sia quella del partito: “Il Pd non chiede di cancellare ildegli, lavora per semplificare le procedure, per ridurre il numero delle stazioni appaltanti, per superare la burocrazia difensiva“. Parole alle quali il neo ...

