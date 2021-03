Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 28 febbraio 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 28 febbraio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 6849 spettatori (share 29.83%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1894 spettatori (11.72%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Catwoman ha ottenuto 1106 spettatori (4.64%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1124 spettatori (4.24%), mentre 911: Lone Star 938 (3.69%) il secondo; su Rai3 lo Speciale Report ha intrattenuto 1444 spettatori (5.83%); su Rete4 il film 13 Hours 526 spettatori (2.60%); su La7 la puntata di Non è L’Arena ne ha avuti 1411 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 1 marzo 2021)TV: idei programmi più visti di28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 6849 spettatori (share 29.83%); su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1894 spettatori (11.72%), con anteprima a 2432 (8.88%). Su Italia1 il film Catwoman ha ottenuto 1106 spettatori (4.64%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1124 spettatori (4.24%), mentre 911: Lone Star 938 (3.69%) il secondo; su Rai3 lo Speciale Report ha intrattenuto 1444 spettatori (5.83%); su Rete4 il film 13 Hours 526 spettatori (2.60%); su La7 la puntata di Non è L’Arena ne ha avuti 1411 ...

