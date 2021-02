Traffico Roma del 28-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 febbraio 2021) Luceverdeancora una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Torre Gaia rallentamenti per incidente in via Ambrogio Necchi all’altezza di via Ernesto Breda possibili rallentamenti per incidenti anche nella zona di Prima Porta in largo Giampaolo Borghi anche oggi in vigore le limitazioni al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde stop per le auto a benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 fermi anche i diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 manifestazione in programma alle 18:46 in Piazza del Popolo attese circa 700 persone anche oggi prevista l’intensificazione dei controlli anti assembramento con la possibile chiusura delle stazioni in Spagna e Flami lungo la metro a per finire il consueto invito restiamo a distanza micro zone rosse nel ...