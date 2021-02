Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar (Di domenica 28 febbraio 2021) “manifestanti in piccoli gruppi sono in quasi tutta Yangon: stanno barricando le strade che danno su quelle principali. Io stavo andando a Thanlyin e ho dovuto deviare tre volte perché a circa 2 chilometri dal ponte la Polizia sparava con i fucili, vicino alla curva dove c’è il water boom park”. Questa la drammatica testimonianza raccolta dall’HuffPost, scritta da un cittadino tedesco che vive in Birmania da moltissimi anni e che, come tutti, non vuole dire il suo nome per timore di ritorsioni: “Anche qui, di fronte al Dagon Center un grande centro commercial a Yangon, ndr. vicino a tutte le strade secondarie e nel resto di Yangon è guerra, con molte granate, colpi di fucile e anche cecchini sui tetti, che sparano contro le persone; un piccolo assaggio per i birmani di quello che ha provato la gente di Rakhine negli ultimi due anni”, ci dice ancora, riferendosi alla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “in piccoli gruppi sono in quasi tutta Yangon: stanno barricando le strade che danno su quelle principali. Io stavo andando a Thanlyin e ho dovuto deviare tre volte perché a circa 2 chilometri dal ponte la Polizia sparava con i fucili, vicino alla curva dove c’è il water boom park”. Questa la drammatica testimonianza raccolta dall’HuffPost, scritta da un cittadino tedesco che vive in Birmania da moltissimi anni e che, come tutti, non vuole dire il suo nome per timore di ritorsioni: “Anche qui, di fronte al Dagon Center un grande centro commercial a Yangon, ndr. vicino a tutte le strade secondarie e nel resto di Yangon è guerra, con molte granate, colpi di fucile e anche cecchini sui tetti, che sparano contro le persone; un piccolo assaggio per i birmani di quello che ha provato la gente di Rakhine negli ultimi due anni”, ci dice ancora, riferendosi alla ...

Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar - Alessandro_Oddo : RT @HuffPostItalia: Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar - mb021049 : RT @HuffPostItalia: Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar - HuffPostItalia : Spari sui manifestanti, uccisi a decine nelle proteste In Myanmar -