Serie C, clamoroso in Carpi-Fermana: quattro calci di rigore falliti (Di domenica 28 febbraio 2021) Nel calcio può capitare a tutti di sbagliare un rigore, ma ciò che è accaduto al Cabassi di Carpi nel match della ventisettesima giornata di Serie C tra i padroni di casa e la Fermana ha qualcosa di incredibile. Nell'arco dei novanta minuti, infatti, le due squadre hanno sbagliato due calci di rigore per parte, per un totale di quattro penalty falliti in una sola partita. Il primo errore dal dischetto è arrivato al 30? con Samuele Neglia, che non è riuscito a capitalizzare l'occasione di portare in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa lo stesso Neglia ha provato a rimediare, ma non è riuscito a battere il portiere avversario. Nel finale sono stato gli emiliani, invece, a fallire due tiri dagli undici metri con Bellini. SportFace.

