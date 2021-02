Sampdoria-Atalanta 0-2 | le pagelle di CalcioWeb | la squadra di Gasperini continua a regalare spettacolo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 febbraio 2021) E’ andato in archivio il lunch match della 24esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo. Ladiraggiunge in classifica la Juventus e si conferma in grandissima forma: è quanto emerge anche dallepubblicate dalla redazione di. L’prova a mettere subito le cose in chiaro e gioca con grande coraggio, la manovra è come al solito spumeggiante. Al 40? è Malinovskyi a sbloccare il risultato. Lanon riesce a cambiare passo, gol annullato a Maehle. Al 70? arriva la rete che chiude i conti, inserimento perfetto di Gosens che sigla il definitivo 0-2. L’sale a quota 46, laferma a 30. In alto la ...