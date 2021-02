Salernitana-Spal | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 febbraio 2021), match infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, si giocherà martedì 2 marzo 2021 alle ore 19 allo stadio Arechi di Salerno. Come arrivano le due squadre? Ladi Castori nel turno precedente ha pareggiato a reti bianche sul campo della Reggiana, un mezzo passo falso che comunque gli ha consentito di conservare il terzo posto in classifica insieme al Venezia. Il match di martedì offre subito l’occasione di avvicinarsi alla vetta distante 4 punti. Momento decisamente negativo per i ferraresi, battuti sonoramente in casa dalla Reggina nel turno precedente, ai quali la vittoria manca da oltre un mese e mezzo. L’attuale ottavo posto in classifica è decisamente deludente per chi era partito con i favori del pronostico. Obbligatorio, dunque, tornare ...