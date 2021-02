Random con Torno a te il suo Sanremo 2021: testo e significato del brano (Di domenica 28 febbraio 2021) Emanuele Caso, in arte Random, ed è la sua prima volta al festival. Sanremo 2021 è per lui il sogno che si realizza, ha solo 19 anni e canta Torno a te, un testo che parla d’amore, il significato è in quel primo amore che il cantante invita tutti a rivivere. E’ il fare tutto come fosse la prima volta e Random lo racconta per Raiplay: “Il pezzo narra una storia d’amore finita e incoraggia le persone a tornare al primo amore, a rivivere tutte le cose come se fosse il primo amore”. Un sogno che si realizza dopo un anno e mezzo di carriera, quindi tutto è arrivato molto velocemente ma a per Sanremo 2021 Random ha una canzone diversa dalle precedenti. “Sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad adesso, è un pezzo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 febbraio 2021) Emanuele Caso, in arte, ed è la sua prima volta al festival.è per lui il sogno che si realizza, ha solo 19 anni e cantaa te, unche parla d’amore, ilè in quel primo amore che il cantante invita tutti a rivivere. E’ il fare tutto come fosse la prima volta elo racconta per Raiplay: “Il pezzo narra una storia d’amore finita e incoraggia le persone a tornare al primo amore, a rivivere tutte le cose come se fosse il primo amore”. Un sogno che si realizza dopo un anno e mezzo di carriera, quindi tutto è arrivato molto velocemente ma a perha una canzone diversa dalle precedenti. “Sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad adesso, è un pezzo ...

