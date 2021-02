L'Inter è una macchina perfetta: Lukaku super e scudetto più vicino, Atalanta al terzo posto (Di domenica 28 febbraio 2021) Perin fa i miracoli ma l’Inter travolge lo stesso il Genoa , continua la sua striscia vincente e sente il profumo dello scudetto che è alla sua portata. La Juve si allontana a -10. E’ sempre Lukaku... Leggi su feedpress.me (Di domenica 28 febbraio 2021) Perin fa i miracoli ma l’travolge lo stesso il Genoa , continua la sua striscia vincente e sente il profumo delloche è alla sua portata. La Juve si allontana a -10. E’ sempre...

