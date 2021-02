Inter, tutti negativi i tamponi dei giocatori. Conte con la squadra al completo contro il Genoa (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono risultati tutti negativi i tamponi dei giocatori dell’Inter effettuati nella giornata di ieri. Il tecnico Antonio Conte potrà quindi contare su tutti i suoi calciatori per la gara di questo pomeriggio contro il Genoa, ad esclusione di Achraf Hakimi, squalificato. La squadra si trova in isolamento fiduciario dopo che quattro dirigenti e un membro dello staff tecnico erano risultati positivi al coronavirus. Dopo i giri di tamponi, nessuno dei calciatori è però risultato positivo. Un sospiro di sollievo per Antonio Conte e il suo staff. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Sono risultatideidell’effettuati nella giornata di ieri. Il tecnico Antoniopotrà quindi contare sui suoi calciatori per la gara di questo pomeriggioil, ad esclusione di Achraf Hakimi, squalificato. Lasi trova in isolamento fiduciario dopo che quattro dirigenti e un membro dello staff tecnico erano risultati positivi al coronavirus. Dopo i giri di, nessuno dei calciatori è però risultato positivo. Un sospiro di sollievo per Antonioe il suo staff. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

