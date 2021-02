Flash News di Domenica 28 Febbraio 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) La lotta alla pandemia: il Governo accelera nella campagna di immunizzazione. L’obiettivo entro marzo è raddoppiare il numero di persone vaccinate ogni giorno, arrivando a 200.000. In campo anche 300.000 volontari della protezione civile. Si guarda con interesse al nuovo vaccino della J&J, monodose, si conserva alla temperatura dei normali frigoriferi. Il nuovo siero è già stato approvato dall’Organi di Controllo Statunitense sui farmaci. L’autorizzazione dell’EMA è prevista intorno all’11 marzo; Alla vigilia delle nuove restrizioni previste da domani in 5 regioni, resta alto il timore per la diffusione delle nuove varianti del virus. I nuovi casi in 24 ore sono stati quasi 19.000 a fronte di oltre 323.000 tamponi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva, mentre i morti sono stati 280; Si studia l’incidenza delle lezioni scolastiche in presenza sulla diffusione del virus. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) La lotta alla pandemia: il Governo accelera nella campagna di immunizzazione. L’obiettivo entro marzo è raddoppiare il numero di persone vaccinate ogni giorno, arrivando a 200.000. In campo anche 300.000 volontari della protezione civile. Si guarda con interesse al nuovo vaccino della J&J, monodose, si conserva alla temperatura dei normali frigoriferi. Il nuovo siero è già stato approvato dall’Organi di Controllo Statunitense sui farmaci. L’autorizzazione dell’EMA è prevista intorno all’11 marzo; Alla vigilia delle nuove restrizioni previste da domani in 5 regioni, resta alto il timore per la diffusione delle nuove varianti del virus. I nuovi casi in 24 ore sono stati quasi 19.000 a fronte di oltre 323.000 tamponi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva, mentre i morti sono stati 280; Si studia l’incidenza delle lezioni scolastiche in presenza sulla diffusione del virus. Il ...

