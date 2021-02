Coronavirus, in 6 punti la strategia di Ricciardi per riaprire tutte le attività (Di domenica 28 febbraio 2021) C'è una strategia che potrebbe portare all'eliminazione del virus. A chiarirla, in un articolo apparso sull'Avvenire del 28 febbraio, è Walter Ricciardi. Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma ha spesso manifestato l'esigenza di un lockdown pressoché totale, ma che duri poco nel tempo e in un periodo successivo assicuri una ripartenza migliore. Una scelta che, naturalmente, non farebbe fare i salti di gioia a cittadini e operatori economici estenuati da oltre un anno di misure restrittive, ma che basa il suo ragionamento su una logica diversa. La serrata totale come una sorta di terapia d'urto limitata nel tempo per far sì che in un momento successivo non si debba continuare a fare i conti con aperture e chiusure che sono, ad esempio, determinate dai cambi di colore in base al livello epidemiologico. La strategia di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) C'è unache potrebbe portare all'eliminazione del virus. A chiarirla, in un articolo apparso sull'Avvenire del 28 febbraio, è Walter. Il docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma ha spesso manifestato l'esigenza di un lockdown pressoché totale, ma che duri poco nel tempo e in un periodo successivo assicuri una ripartenza migliore. Una scelta che, naturalmente, non farebbe fare i salti di gioia a cittadini e operatori economici estenuati da oltre un anno di misure restrittive, ma che basa il suo ragionamento su una logica diversa. La serrata totale come una sorta di terapia d'urto limitata nel tempo per far sì che in un momento successivo non si debba continuare a fare i conti con aperture e chiusure che sono, ad esempio, determinate dai cambi di colore in base al livello epidemiologico. Ladi ...

