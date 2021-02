Che tempo che fa puntata del 28 febbraio 2021: stasera non va in onda, ecco perché (Di domenica 28 febbraio 2021) Che tempo che fa puntata del 28 febbraio 2021 stasera non andrà in onda. Al posto della trasmissione, prevista originariamente per le ore 20.00 come di consueto, lo speciale Report. Niente appuntamento settimanale dunque con il salotto serale di Fabio Fazio su Rai 3. Che tempo che fa puntata del 28 febbraio 2021, ecco perché non andrà in onda stasera Che tempo che fa stasera, domenica 28 febbraio 2021, non andrà in onda. La trasmissione è stata sospesa per una settimana, almeno per ora, perché il conduttore Fabio Fazio si è dovuto sottoporre ad un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021) Cheche fadel 28non andrà in. Al posto della trasmissione, prevista originariamente per le ore 20.00 come di consueto, lo speciale Report. Niente appuntamento settimanale dunque con il salotto serale di Fabio Fazio su Rai 3. Cheche fadel 28non andrà inCheche fa, domenica 28, non andrà in. La trasmissione è stata sospesa per una settimana, almeno per ora,il conduttore Fabio Fazio si è dovuto sottoporre ad un ...

NetflixIT : Poche cose ti segnano come affrontare l’episodio finale di una serie che stai guardando da tanto tempo. - pisto_gol : Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve… - Rinaldi_euro : Tal Gabriele Minotti su l’Opinione auspica l’allontanamento di @borghi_claudio @AlbertoBagnai @Rinaldi_euro “convin… - carbenzo : RT @ZZiliani: Per i pochi che non ricordassero: nel primo tempo il VAR richiamò #Orsato che aveva ammonito #Vecino per fallo su #Mandzukic… - kleist13 : @GiovaQuez Posso farle qualche domanda? Quale è il tempo massimo di conservazione delle fiale dei vaccini nei box r… -