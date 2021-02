22 Guidatori che non dovrebbero essere autorizzati ad uscire per strada (Di domenica 28 febbraio 2021) Vi è mai capitato di dire a qualcuno: “Chi ti ha dato la patente?” Probabilmente questa frase è stata sentita spesso dalle persone delle foto che oggi vogliamo mostrarvi. Alcune persone, infatti, dovrebbero pensarci due volte prima di mettersi al volante di un veicolo o dovrebbero assumere degli atteggiamenti più professionali nel farlo. Ecco quindi che abbiamo raccolto per voi alcune foto che mostrano degli esempi di persone che non vorremmo mai incontrare per strada, sia mentre camminiamo a piedi che mentre siamo alla guida del nostro veicolo. Pronti a farvi qualche risata alle spalle di qualcun altro? 1. Ci vuole arte per riuscire a fare qualcosa del genere. 2. Forse non aveva capito che “quel buco” era l’ingresso della galleria. 3. Amate vivere la vita pericolosamente? Forse così state un po’ esagerando. 4. Altro ... Leggi su virali.video (Di domenica 28 febbraio 2021) Vi è mai capitato di dire a qualcuno: “Chi ti ha dato la patente?” Probabilmente questa frase è stata sentita spesso dalle persone delle foto che oggi vogliamo mostrarvi. Alcune persone, infatti,pensarci due volte prima di mettersi al volante di un veicolo oassumere degli atteggiamenti più professionali nel farlo. Ecco quindi che abbiamo raccolto per voi alcune foto che mostrano degli esempi di persone che non vorremmo mai incontrare per, sia mentre camminiamo a piedi che mentre siamo alla guida del nostro veicolo. Pronti a farvi qualche risata alle spalle di qualcun altro? 1. Ci vuole arte per ria fare qualcosa del genere. 2. Forse non aveva capito che “quel buco” era l’ingresso della galleria. 3. Amate vivere la vita pericolosamente? Forse così state un po’ esagerando. 4. Altro ...

leftsideomyback : @CarloCalenda Se come programma da sindaco portasse il DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo di monopattini elettrici, la vo… - mmorphine_ : Questa sono io che urlo agli altri guidatori quando sono con @Giuliapepee in macchina ma guida lei - sandrowilcke : L'8/3 riapriranno le #scuole in #UK. Verranno forniti 2 #testrapidi #COVID19 a persona a settimana a tutti gli stud… - citrepiotta : @ValeBianco88 state parlando sempre di persone che o erano al cellulare o hanno invaso corsi aka non tutti i guidat… -

Ultime Notizie dalla rete : Guidatori che Sei cose da sapere per il rinnovo della patente La nuova circolare stabilisce che le patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza nel periodo di ... I guidatori con un'età dai 70 agli 80 anni, invece, dovranno effettuare il rinnovo della patente di ...

Prezzi da 33.870 euro per la Première Edition del nuovo Nissan Qashqai Il fascio è diviso in 12 elementi singoli che si disattivano in modo selettivo se viene rilevato un ... ma il profilo proiettato cambia per non abbagliare gli altri guidatori. Per la Première Edition ...

Auto cappottatta nel fossato dopo lo scontro all'incrocio: guidatore estratto dai vigili del fuoco PadovaOggi Rosolini, pretende di viaggiare gratis sull’autobus: 41enne denunciato per interruzione di Servizio Pubblico Oltre un’ora di ritardo. Tanto è durata l’attesa dei numerosi passeggeri di un autobus di linea che, proveniente da Catania era diretto a Modica. Alla fermata di Rosolini, infatti, a bordo del mezzo è ...

Supercar, in vendita la OnlyOne P8 di Enea Casoni Il creatore, Enea Casoni, ne parlava così nel 2018, quado l'auto è stata presentata: "Le prestazioni della mia macchina sono strettamente legate alla sensibilità del guidatore ed esprimono il livello ...

La nuova circolare stabiliscele patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza nel periodo di ... Icon un'età dai 70 agli 80 anni, invece, dovranno effettuare il rinnovo della patente di ...Il fascio è diviso in 12 elementi singolisi disattivano in modo selettivo se viene rilevato un ... ma il profilo proiettato cambia per non abbagliare gli altri. Per la Première Edition ...Oltre un’ora di ritardo. Tanto è durata l’attesa dei numerosi passeggeri di un autobus di linea che, proveniente da Catania era diretto a Modica. Alla fermata di Rosolini, infatti, a bordo del mezzo è ...Il creatore, Enea Casoni, ne parlava così nel 2018, quado l'auto è stata presentata: "Le prestazioni della mia macchina sono strettamente legate alla sensibilità del guidatore ed esprimono il livello ...