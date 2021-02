Vincitore Il Cantante Mascherato | ecco chi è e chi si nascondeva dietro tutte le maschere

(Di sabato 27 febbraio 2021) La seconda edizione de Ilsi è conclusa ieri sera con il non del nuovoe lo svelamento dile altre. A conquistare il titolo di trionfatore del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è stato Red Canziano, nascosto sotto la maschera del Pappagallo.Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IlMascherato: tutte le maschere E' stata una finale ricca di ospiti, quella de IlMascherato andata in onda nella prima serata di ieri. Da Anna Tatangelo a Cristina D'...La consueta sfida degli ascolti tv è stata vinta, nella serata di venerdì 26 febbraio 2021, dall'ultima puntata de "Il cantante mascherato" ...