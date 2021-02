Terremoto | in nottata sciame sismico nel Sannio

Leggi su anteprima24

Una serie di lievi scosse disono state registrate durante la notte neldai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro di questo sciamoè stata la zona dell'Alto Tammaro, in particolare il comune di Morcone, con una magnitudo compresa tra i 2.1 e i 2.5. In ogni caso, per fortuna, data la lieve intensità delle scosse non si registrano danni a persone o cose.