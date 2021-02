Signorini e quel discorso sui gay che fa discutere: la risposta perfetta di Stefania Orlando – VIDEO (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri sera Alfonso Signorini ha letteralmente fatto infuriare il web per il suo discorso sull’omosessualità pieno di stereotipi e frasi fatte che strizzano l’occhio agli anni ‘90. Prima del verdetto del televoto, il conduttore ha fatto confrontare Stefania Orlando con il suo migliore amico Tommaso Zorzi e, proprio la Queen di Babilonia ha fatto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri sera Alfonsoha letteralmente fatto infuriare il web per il suosull’omosessualità pieno di stereotipi e frasi fatte che strizzano l’occhio agli anni ‘90. Prima del verdetto del televoto, il conduttore ha fatto confrontarecon il suo migliore amico Tommaso Zorzi e, proprio la Queen di Babilonia ha fatto un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GuendalinaRossa : @fuoridallhype_ Signorini vergognoso, come puoi trattare un ragazzo di 25 anni in quel modo, sei stomachevolo, ragi… - Redqueen311 : RT @alicemanfrenuzz: Tommaso la scorsa puntata disse che la cosa peggiore che puoi fare a un essere umano è etichettarlo e ridurlo alle sue… - malandrina9 : Che schifo, e poi quel clown di Signorini cerca pure di far passare male Tommaso per aver detto le cose come stanno… - SkylarIre : RT @alicemanfrenuzz: Tommaso la scorsa puntata disse che la cosa peggiore che puoi fare a un essere umano è etichettarlo e ridurlo alle sue… - t_zstan : RT @alicemanfrenuzz: Tommaso la scorsa puntata disse che la cosa peggiore che puoi fare a un essere umano è etichettarlo e ridurlo alle sue… -