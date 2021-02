Roma, sparatoria in strada: ferita un’anziana (Di sabato 27 febbraio 2021) Colpi d’arma da fuoco per strada a Torre Angela a Roma. Una donna di 80anni è stata ferita di striscio. La sparatoria sarebbe avvenuta tra due persone, che sono fuggite ed ora sono ricercate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. La donna è stata medicata dai paramedici del 118 ed è già tornata a casa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021) Colpi d’arma da fuoco pera Torre Angela a. Una donna di 80anni è statadi striscio. Lasarebbe avvenuta tra due persone, che sono fuggite ed ora sono ricercate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e la Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. La donna è stata medicata dai paramedici del 118 ed è già tornata a casa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : Roma, sparatoria in strada: anziana ferita da un colpo di striscio - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Roma, sparatoria a #TorBellaMonaca: ferita una donna. Si tratta di un'anziana passante in strada: non sarebbe grave, per… - momentosera : #Roma, sparatoria a #TorBellaMonaca: ferita una donna. Si tratta di un'anziana passante in strada: non sarebbe grav… - lifestyleblogit : Roma, sparatoria in strada: ferita un'anziana - - infoitinterno : Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: ferita un'anziana passante in strada -