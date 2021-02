Paratici | «Dybala? E’ stato visitato a Barcellona e ad Innsbruck Responso positivo»

(Di sabato 27 febbraio 2021) Poco prima di Verona-Juventus, ai microfoni di Dazn ha parlato il manager bianconero Fabio. «Come abbiamo sempre detto, giochiamo partita per partita. Le insidie ci sono in ogni gara, per tutti e non solo per noi. Siamo concentrati, abbiamo grande convinzione per fare una buona prestazione». Su Pirlo: «E’ al primo anno, un po’ tutto è un inedito per lui. E’ sempre tranquillo, dà energia e tranquillità a tutto l’ambiente. Siamo molto contenti, sta facendo molto bene». Su: «Ilnon èsolo quello della visita di, èanche da uno specialista a. Ilmeno negativo di ciò che pensavamo, anzi è, ...

Commenta per primo A pochi minuti da Verona - Juve, il ds della Juve, Fabio, ha parlato a Dazn: 'Come abbiamo sempre detto, giochiamo partita per partita. Le insidie ... SU- 'Il responso ......e, seppur per motivi differenti, non ascoltata neanche nel corso del mercato invernale. Nessuno sforzo è stato fatto dal club per il suo nuovo allenatore e ora, con gli infortuni die ...Paratici a Dazn: "Dybala? E' stato visitato a Barcellona e ad Innsbruck. Responso positivo. Pirlo? Siamo molto contenti" ...Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn: Quanto le chance Scudetto della Juventus passano per la sfida di stasera? "Come abbiamo sempre detto, giochiamo partita per ...