Ora Kinshasa sostiene che Attanasio aveva annunciato lo stop alla missione (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ambasciata italiana nella capitale del Congo aveva regolarmente informato il ministero degli Esteri della trasferta a Goma. Oggi a Limbiate l'ultimo saluto al diplomatico

