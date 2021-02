Meteo Marzo – Gelo e neve saranno violenti: questo e l’ipotesi (Di sabato 27 febbraio 2021) Il se è d’obbligo, perché del futuro non v’è certezza… Soprattutto dopo aver analizzato nuovamente i vari modelli matematici previsionali e aver constatato che le forze in gioco sono enormi. Forze contrapposte, che potrebbero portarci condizioni Meteo climatiche diametralmente opposte. Subito Primavera o un ritorno di fiamma dell’Inverno, su ragiona su ciò. Diciamo questo: se colpo Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Il se è d’obbligo, perché del futuro non v’è certezza… Soprattutto dopo aver analizzato nuovamente i vari modelli matematici previsionali e aver constatato che le forze in gioco sono enormi. Forze contrapposte, che potrebbero portarci condizioniclimatiche diametralmente opposte. Subito Primavera o un ritorno di fiamma dell’Inverno, su ragiona su ciò. Diciamo: se colpo

ilmeteoit : #Meteo: rischio di #GELO #TARDIVO e #NEVE fino a bassa quota entro metà #MARZO - infoitinterno : Meteo Italia: INVERNO ancora in agguato, possibile IRRUZIONE FREDDA dal 5 marzo - infoitinterno : Meteo, inizio marzo ancora stabile con clima mite - infoitinterno : Previsioni meteo, weekend di correnti più fresche. A marzo tornano temperature miti - infoitinterno : METEO MARZO - Avvio di PRIMAVERA con ritorno del FREDDO in Europa, quali ripercussione per l'Italia? -