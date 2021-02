La Juventus di Pirlo continua a essere imbarazzante (Di sabato 27 febbraio 2021) La Juventus di Pirlo non va oltre l’1-1 a Verona. Anzi, la diciamo in maniera più corretta: difende a stento l’1-1 contro il Verona. Perché la Juventus di Pirlo è sì andata in vantaggio con Ronaldo a inizio ripresa. Dopodiché, però, ha subito le folate degli uomini di Juric che hanno prima pareggiato con Barak e poi hanno sfiorato il vantaggio con una traversa di Lazovic (dopo un palo colpito nel primo tempo). La Juventus è letteralmente crollata, scoppiata. È stata in balia dei gialloblù che possono mordersi le mani per non aver sfruttato l’occasione. La Juventus aveva l’alibi delle assenze: aveva undici calciatori di movimento, con il solo McKennie in panchina. Ma quel che ha impressionato è l’assoluta mancanza di sicurezza della Juventus. Palloni perduti in maniera ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladinon va oltre l’1-1 a Verona. Anzi, la diciamo in maniera più corretta: difende a stento l’1-1 contro il Verona. Perché ladiè sì andata in vantaggio con Ronaldo a inizio ripresa. Dopodiché, però, ha subito le folate degli uomini di Juric che hanno prima pareggiato con Barak e poi hanno sfiorato il vantaggio con una traversa di Lazovic (dopo un palo colpito nel primo tempo). Laè letteralmente crollata, scoppiata. È stata in balia dei gialloblù che possono mordersi le mani per non aver sfruttato l’occasione. Laaveva l’alibi delle assenze: aveva undici calciatori di movimento, con il solo McKennie in panchina. Ma quel che ha impressionato è l’assoluta mancanza di sicurezza della. Palloni perduti in maniera ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - forumJuventus : Pirlo pre #VeronaJuve: 'Per domani non recupereremo nessuno. Dragusin può partire dall'inizio. Dybala non è a risch… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi e abbiamo il dovere di continuare a cercare di raggiung… - antosalatino : In Juventus-Lione,ottavo di finale di Champions League,Sarri è costretto ad inserire Olivieri per mancanza di alter… - VincenzoTr75 : RT @ZZiliani: Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affanno e conf… -