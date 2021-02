Italia | magliaia di persone evacuate a causa di una bomba

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica mattina, nel raggio di 352 metri dalladella Seconda Guerra Mondiale rinvenuta in via Città di Nimes, nel cantiere della filovia, verrà evacuata la popolazione, con servizi navetta speciali e un centro di accoglienza alla Gran Guardia. L'ordigno non verrà fatto brillare sul posto, ma a Boscomantico il giorno successivo, per non creare disagi all’Aeroclub. Dalle 7 alle 12, 60 volontari della Protezione civile e altrettanti uomini delle Forze dell’Ordine saranno impegnati per garantire la sicurezza dei 1.217 residenti che dovranno lasciare le loro case. Ma anche tuteleranno le abitazioni che si trovano dentro al raggio dellae gli artificieri stessi, affinché possano condurre al meglio il loro lavoro e ripristinare l’area il prima possibile. Dalle 7 alle 8.30 la popolazione interessata dovrà essere evacuata, poi ...