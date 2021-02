Genoa, Ballardini verso l'Inter: 'Affrontiamo i più bravi' (Di sabato 27 febbraio 2021) GENOVA - "Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato" . L'allenatore del Genoa Davide Ballardini non ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) GENOVA - "Andiamo ad affrontare la squadra che per me è la più forte tra le forti del nostro campionato" . L'allenatore delDavidenon ha dubbi alla vigilia della trasferta di Milano ...

pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - _intermagazine : Inter-Genoa, Ballardini: “Non partiamo sconfitti, ma importante fare bella prestazione” - zazoomblog : Inter-Genoa la carica di Ballardini: “Nerazzurri banco di prova. Ecco cosa servirà a San Siro” - #Inter-Genoa… - FCInterFanClub1 : RT @Inter: ?? | PRESENTAZIONE ? Il punto sul Genoa in 150 secondi: Massimo Paganin presenta la squadra di Ballardini Stato di forma, modul… - sportli26181512 : Genoa, Ballardini verso l'Inter: 'Affrontiamo i più bravi': Il tecnico: 'C'è la voglia, e l'ho vista in tutti i mie… -