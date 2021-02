Fiorentina, Kouame out ma torna Ribery. E Kokorin si scalda (Di sabato 27 febbraio 2021) Kouame sarà fuori per infortunio, ma contro l’Udinese la Fiorentina riavrà Ribery. E Kokorin si scalda Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha comunicato l’infortunio di Christian Kouame. L’attaccante salterà così il match di domenica contro l’Udinese e probabilmente anche le partite con Roma e Parma. Prandelli dovrebbe però recuperare Ribery pronto a tornare in campo alla Dacia Arena. E, come riportato da La Nazione, un valore aggiunto per la Fiorentina potrebbe essere anche Kokorin. Il grande acquisto di gennaio ha recuperato una forma fisica accettabile ed è pronto a dire la sua con la maglia viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)sarà fuori per infortunio, ma contro l’Udinese lariavrà. EsiNella giornata di ieri, laha comunicato l’infortunio di Christian. L’attaccante salterà così il match di domenica contro l’Udinese e probabilmente anche le partite con Roma e Parma. Prandelli dovrebbe però recuperarepronto are in campo alla Dacia Arena. E, come riportato da La Nazione, un valore aggiunto per lapotrebbe essere anche. Il grande acquisto di gennaio ha recuperato una forma fisica accettabile ed è pronto a dire la sua con la maglia viola. Leggi su Calcionews24.com

