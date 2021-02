Elicottero fa atterraggio di emergenza nel Casertano: lo cercano carabinieri e vigili del fuoco (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando da circa un’ora un Elicottero con a bordo un uomo ed una donna che ha effettuato un atterraggio di emergenza in una zona di montagna tra i comuni di Pontelatone e Bellona, nel Casertano. La coppia sul velivolo ha lanciato l’sos dando il via alle operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto dovrebbe arrivare un Elicottero per la ricerca. Le attività sono coordinate dal Comandante della Compagnia dei carabinieri di Capua Paolo Minutoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIe idelstanno cercando da circa un’ora uncon a bordo un uomo ed una donna che ha effettuato undiin una zona di montagna tra i comuni di Pontelatone e Bellona, nel. La coppia sul velivolo ha lanciato l’sos dando il via alle operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto dovrebbe arrivare unper la ricerca. Le attività sono coordinate dal Comandante della Compagnia deidi Capua Paolo Minutoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

