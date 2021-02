Chiesa: “Queste sono partite da vincere se vogliamo lo Scudetto” (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari contro l’Hellas Verona: “Io sono molto arrabbiato così come la squadra, sull’1-0 dovevamo portarla a casa. È stata colpa nostra. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, una partita sporca, uomo contro uomo per 90?. Sull’1-0 però dovevamo portarla a casa in qualsiasi modo. Siamo la Juve e Queste partite le dobbiamo portare a casa se vogliamo vincere lo Scudetto”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Federico, attaccante della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari contro l’Hellas Verona: “Iomolto arrabbiato così come la squadra, sull’1-0 dovevamo portarla a casa. È stata colpa nostra. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, una partita sporca, uomo contro uomo per 90?. Sull’1-0 però dovevamo portarla a casa in qualsiasi modo. Siamo la Juve ele dobbiamo portare a casa selo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

