Bertolaso “Una dose di vaccino a tutti | le sole chiusure non bastano”

MILANO (ITALPRESS) – Le nuove chiusure "sono misure giuste, servono a limitare la diffusione del virus. Ma il vaccino è un'arma che fino a pochi mesi fa non avevamo", un'arma "purtroppo ancora in quantità scarsa. Bisogna usarla meglio". Lo dice Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e oggi coordinatore della campagna vaccinale lombarda, in un'intervista al "Corriere della Sera". In provincia di Brescia "siamo allo stesso livello di incidenza che c'era a novembre in occasione della seconda" ondata, e ora "ci sono territori vicini, che hanno già sofferto molto, in cui le varianti, soprattutto quella inglese, stanno correndo parecchio e si rivelano più contagiose della prima versione del coronavirus. Sul territorio ho visto tanta preoccupazione ma anche tanta fiducia in ciò che stiamo facendo, è l'unico modo per bloccare il virus".

