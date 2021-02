sportli26181512 : Benenvento, Inzaghi: 'Napoli? Pronti a sovvertire il pronostico': Il tecnico: 'Battere una big è molto difficile, q… -

BENEVENTO - "Stiamo bene, abbiamo fatto molto bene le ultime partite. Affrontiamo una gara difficilissima, ma siamo pronti e non vediamo l'ora". Filippo, allenatore del Benevento , ha parlato così nella conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli : "Perdiamo un elemeno importante come Glik , ma i sostituti ...Commenta per primo Sono 24 i convocati di Filippoper la sfida che domani vedrà il Benevento affrontare l'Inter. L'ELENCO COMPLETO : Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori. Difensori: Caldirola, Glik, Foulon, Depaoli, Pastina, Barba. ...PREPARTITA. Bologna - Lazio è valevole per la giornata numero 24 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 27 febbraio alle ore 20:45 allo stadio ...Antonio Insigne, fratello di Lorenzo e Roberto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio CRC in vista della sfida di domani che vedrà affrontarsi ...