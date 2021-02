Uomini e Donne, Giacomo Czerny rivela chi è il suo ex tronista preferito (Di venerdì 26 febbraio 2021) Occupa da poco la sedia rossa del tronista nello studio di Uomini e Donne, Giacomo Czerny, ma il venticinquenne ligure ha già dimostrato di avere le idee molto chiare sulla persona che vuole al suo fianco: ama le situazioni complicate, le persone che sanno tenergli testa e che non lo facciano mai annoiare e intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine ha spiegato qual è la donna in grado di fargli perdere la testa: Le volte in cui ho perso la testa sono sempre state frutto di realtà complicate. Odio saper già tutto, ho bisogno di stimoli costanti. Quando una situazione è ingarbugliata vivo di più perché rifletto, a volte perdo anche il sonno. In questi casi sento quella vitalità e motivazione che mi spingono a continuare a vivere il rapporto con una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Occupa da poco la sedia rossa delnello studio di, ma il venticinquenne ligure ha già dimostrato di avere le idee molto chiare sulla persona che vuole al suo fianco: ama le situazioni complicate, le persone che sanno tenergli testa e che non lo facciano mai annoiare e intervistato dal settimanaleMagazine ha spiegato qual è la donna in grado di fargli perdere la testa: Le volte in cui ho perso la testa sono sempre state frutto di realtà complicate. Odio saper già tutto, ho bisogno di stimoli costanti. Quando una situazione è ingarbugliata vivo di più perché rifletto, a volte perdo anche il sonno. In questi casi sento quella vitalità e motivazione che mi spingono a continuare a vivere il rapporto con una ...

