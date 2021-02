Subnautica: Below Zero ha finalmente una data di uscita (Di venerdì 26 febbraio 2021) La data di lancio di Subnautica: Below Zero è stata confermata per il 14 maggio 2021. Lo sviluppatore e publisher Unknown Worlds ha rivelato che il sequel del survival di successo del 2018 lascerà l'accesso anticipato a maggio con una versione completa in arrivo su tutte le principali console, comprese PS5 e Xbox Series X, nonché su PC tramite Steam e Epic Games Store. Se avete già familiarità con Subnautica, aspettatevi molte altre esplorazioni sottomarine. Below Zero è ambientato sullo stesso pianeta di Subnautica, un anno dopo gli eventi del gioco originale, ma aggiunge una svolta alla formula abbassando la temperatura e spostando l'azione in un centro di ricerca aliena. C'è una storia completamente nuova e molte nuove tecnologie da creare per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladi lancio diè stata confermata per il 14 maggio 2021. Lo sviluppatore e publisher Unknown Worlds ha rivelato che il sequel del survival di successo del 2018 lascerà l'accesso anticipato a maggio con una versione completa in arrivo su tutte le principali console, comprese PS5 e Xbox Series X, nonché su PC tramite Steam e Epic Games Store. Se avete già familiarità con, aspettatevi molte altre esplorazioni sottomarine.è ambientato sullo stesso pianeta di, un anno dopo gli eventi del gioco originale, ma aggiunge una svolta alla formula abbassando la temperatura e spostando l'azione in un centro di ricerca aliena. C'è una storia completamente nuova e molte nuove tecnologie da creare per ...

Eurogamer_it : Ecco quando sarà disponibile #SubnauticaBelowZero. - NerdPool_IT : Subnautica Below Zero: arriva ufficialmente la data di rilascio - WhiteSheep194 : RT @gautoz: Subnautica Below Zero : 14 mai - SussuWorld : Subnautica: Below Zero chega dia 14 de Maio para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC !!… - ConkerJahk : RT @Gamekult: Subnautica Below Zero annonce enfin sa date de sortie -