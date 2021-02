Sci nordico oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 26 febbraio

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con idi sci, che ricomprendono la combinata nordica, lo sci di fondo e il salto con gli sci, tutti riuniti nel loro meglio in quel di Oberstdorf. Con i fondisti in pausa, toccaa saltatori e combinatisti darsi appuntamento in Germania. In particolare, la combinata nordica prevede l’esordio con la Gundersen maschile, che combina il salto dal trampolino normale (HS 106) e i 10 km sugli sci: si salta alle ore 10:15, si scia alle ore 16:00 per il primo tris di medaglie della disciplina. Ma è anche il giorno dell’esordio dei grandi del salto con gli sci, sempre dal trampolino normale, che essendo ormai ben poco frequentato in Coppa del Mondo lascia aperti tanti pronostici. Di scena anche laa squadre femminile, l’unica in cui non vedremo l’Italia visto che sono state portate ...