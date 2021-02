Salerno | raggiunta quota 1314 positivi e sulla scuola i genitori ‘Sì Dad’ scrivono a Mattarella

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Due scuole completamente ferme alla presenza in aula, maresiste ed il sindaco Napoli non ha ancora deciso di arrivare ad una soluzione drastica di dad totale nelle scuole situate sul territorio comunale del capoluogo. Ieri il bollettino dell’Unità di crisi ha rilevato 47 nuovi casi. In totale nel mese di febbraio siamo a: 11 i decessi. Numeri che non fanno stare tranquilli anche se sul fronte della, non è ancora stato reso noto l’esito dallo screening effettuatopopolazione scolastica, perchè ancora in corso. Probabilmente il sindaco attende un segnale dalla regione dove è noto il pressing che il governatore Vincenzo De Luca sta facendo sul governo centrale per valutare anche l’impatto delle varianti e ...

Due scuole completamente ferme alla presenza in aula, ma Salerno resiste ed il sindaco Napoli non ha ancora deciso di arrivare ad una soluzione drastica di dad totale nelle scuole situate sul ...Aveva deciso di raggiungere la Campania in treno e nei giorni precedenti la notizia del contagio, era stata a mangiare una pizza a Ceraso in compagnia del fidanzato e anche in piazza a Montano Antilia ...