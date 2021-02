Romina Power | la richiesta spiazza | deve operarsi?

(Di venerdì 26 febbraio 2021)? La cantante sul suo profilo Instagram ha chiamato a raccolta i suoi fan per avere da loro un consiglio su qualcosa di molto importante. Negli ultimi anniha intensificato la sua presenza su Instagram, qui spesso condivide dolci scatti dal passato e dedica il mese di novembre alla sua Ylenia, scomparsa ormai da 27 anni. Musica, arte e spiritualità trovano posto nel feed dell’ex moglie di Albano Carrisi che utilizza il noto social come una sorta di diario dei ricordi. Nelle ultime ore ha fatto un utilizzo insolito del social, chiamando a raccolta le sue follower per avere informazioni su una particolare operazione a cui potrebbe doversi sottoporre. LEGGI ANCHE>>>la foto dal passato colpisce: ...

GammaStereoRoma : Al Bano e Romina Power - Felicità - SigrunER : @smilesalemi1 @GiuliaSalemi93 ????????L'unica Power si chiama Romina, Romina Power, figlia del grande attore Tyrone Pow… - _teeo : Bellissimo comunque quell'abito della collezione romina power x honey mahogany - ifeeluwatchinme : alla fine anche mia nonna shippa ancora e spera in un ritorno di al bano e romina power #prelemi - radio41it : -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

ViaggiNews.com

Cara terra Mia - Albano e, 1989. 9. Voglio andare a vivere in campagna - Toto Cotugno, 1995. 10. Luce - Elisa, 2001. 11. Il senso della vita - Elsa Lila, 2007. 12. Nu juorno buono - ...... 1967 L'arca di Noè " Sergio Endrigo, Iva Zanicchi, 1970 Montagne verdi " Marcella Bella, 1972 E le rondini sfioravano il grano " Giampiero Artegiani, 1986 Cara terra Mia " Albano e, ...News Romina Power Instagram, la cantante si rivolge direttamente ai suoi ammiratori e rivolge loro una richiesta particolare ...Non solo canzonette. In attesa della 71esima edizione, abbiamo ripercorso il meglio di amori, flirt, passioni e matrimoni del Festival. Dalla «coppia più bella del mondo» Celentano-Mori al bacio di Be ...