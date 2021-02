regynadeserto : RT @ImolaOggi: Procreazione assistita, sì impianto embrione anche contro volontà dell'ex marito (parità di genere...) - bolartur : RT @leggoit: Procreazione assistita: sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, anche se lui non vuole - leggoit : Procreazione assistita: sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, anche se lui non vuole - clikservernet : La storia dell’embrione impiantato con procreazione assistita contro la volontà dell’ex marito - Noovyis : (La storia dell’embrione impiantato con procreazione assistita contro la volontà dell’ex marito) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Procreazione assistita

TGCOM

In aumento anche le richieste dimedicalmente: oltre il 20% delle coppie presenta infatti problemi di infertilità'.Sono sposati e decidono di ricorrere allamedicalmente(Pma) per poter avere un figlio. Un percorso complesso e che vede fallire un primo tentativo di impianto. Altri embrioni vengono per congelati, in attesa di un ...Gli embrioni creati e crioconservati da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati dalla donna anche contro la volontà dell'ex partner. Lo ha stabilito ...In aumento anche le richieste di procreazione medicalmente assistita: oltre il 20 per cento delle coppie presenta infatti problemi di infertilità». La sentenza costituisce dunque una buona notizia per ...