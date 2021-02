Pregliasco | «Tamponi a tappeto nelle scuole | le varianti colpiscono bambini e adolescenti»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Fabrizioha un’idea ben precisa per fermare le: «Azioni mirate e». Il virologo in un’intervista al Corriere della Sera spiega che «le prossime tre o quattro settimane saranno le più delicate. S’incrociano diversi fattori critici: leche ora sono la vera emergenza, la campagna vaccinale che dovrebbe accelerare e zone specifiche che ci stanno indicando approcci inediti in questa nuova fase. Non potendo affrontare lockdown totali per evidenti motivi economici, si può solo agire in micro-aree dove la situazione dei contagi rischia di sfuggire di mano; in questo caso specifico con la vaccinazione della fascia d’età 60-79. Andrebbe ripensato anche lo screeningcona ...