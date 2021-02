Negli Usa via libera al vaccino di Johnson & Johnson | per la Fda è sicuro ed efficace

(Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - E' arrivato il viadel panel di esperti della Fda, la Food and Drug Administration, alanti-Covid prodotto dalla. Sarà il terzo ad ottenere l'autorizzazioneStati Uniti, dopo quelli di Pfizer e Moderna, ma è il primo a prevedere una sola dose La decisione è arrivata al termine di una lunga riunione della commissione federale che doveva valutare la qualità tecnica dei componenti della terapia. Il nulla osta con procedura d'emergenza era atteso. Mercoledì la Fda aveva definito in un report “ed” ildella multinazionale farmaceutica con sede in New Jersey. Laha garantito la produzione di cento ...

via libera al vaccino di Johnson & Johnson, per la Fda è sicuro ed ...L'Ue sta cercando di ridefinire il proprio postoequilibri globali. In Europa "siamo pronti a fare la nostra parte per essere un partner forte e affidabile. Non solo per gli, ma anche per l'...Parere favorevole degli esperti per l'uso E' il terzo dopo Pfizer e Moderna, ma è .il primo a prevedere una sola dose. E' risultato efficace nell'86 per cento dei casi di forme gravi in Usa, e nell' 8 ...Gli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, hanno votato per raccomandare all'Agenzia di concedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza al vaccino contro il coronavirus di ...