Ligue 1 2020 2021 | colpo esterno del Nizza | Rennes al tappeto

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilha sconfitto il, al Roazhon Park, mediante il risultato di 1-2. La ventisettesima giornata dellaha proposto lo scontro tra le due compagini menzionate, deciso dalle reti di Gouiri e Daniliuc, il primo a segno su calcio di rigore e il secondo al termine di un’azione corale. Niente da fare per i padroni di casa, in rete con Terrier: agonismo, lotta intensa, ma relativa efficacia offensiva. Terza sconfitta consecutiva per il, caduto nuovamente dopo gli insuccessi palesati contro Montpellier e Saint-Etienne. Vittoria importante del, che è riuscito a rialzarsi dopo il crollo casalingo per mano del Metz. Gli uomini di Stephan hanno dimostrato carattere e unità di intenti, guadagnando la possibilità concreta di lottare per un ...