Leonardo, contratto con Fincantieri per sistema di combattimento per sottomarini (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Leonardo ha firmato un contratto con Fincantieri del valore di circa 150 milioni di euro per la fornitura di equipaggiamenti per i primi due sottomarini U212 Near Future Submarines (NFS), che entreranno a far parte della flotta della Marina Militare Italiana a partire dal 2027. Fincantieri aveva aveva annunciato questa mattina il nuovo contratto con la Marina da 1,35 miliardi di euro. Leonardo di occuperà della progettazione e realizzazione di un Combat Management System (ovvero di un sistema di combattimento) di nuova generazione, che deriva dagli sviluppi in corso su "Legge Navale" – il piano di ammodernamento della Marina Militare Italiana – , nell'ambito del più ampio programma siglato tra Fincantieri

