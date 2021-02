La regina Elisabetta torna in video: «Il vaccino? Non fa male e dopo ti senti protetto» (Di venerdì 26 febbraio 2021) La regina Elisabetta II è tornata. Per dare il buon esempio ai sudditi. La regina è riapparsa in videocall – per la prima volta da quando il novantanovenne marito Filippo è ricoverato in ospedale a causa di un’infezione – per invitare i sudditi a vaccinarsi contro il Covid. Parlando in videochiamata con i responsabili del piano vaccini nel Regno Unito, la sovrana non ha esitato a raccontare dettagli della sua vaccinazione: «È stata veloce e indolore. Non mi ha fatto male per nulla». Anzi: «Dopo ti senti protetto. E credo che questa senzazione sia molto importante. Ho ricevuto molte lettere di persone che erano sorprese per quanto sia semplice essere vaccinati». La sovrana, paragonando il coronavirus alla «peste» dei secoli passati, ha detto di comprendere che c’è chi possa esitare. Ma ha incoraggiato apertamente la sua gente a immunizzarsi, poiché «è doveroso pensare agli altri prima che a sé stessi». Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) La regina Elisabetta II è tornata. Per dare il buon esempio ai sudditi. La regina è riapparsa in videocall – per la prima volta da quando il novantanovenne marito Filippo è ricoverato in ospedale a causa di un’infezione – per invitare i sudditi a vaccinarsi contro il Covid. Parlando in videochiamata con i responsabili del piano vaccini nel Regno Unito, la sovrana non ha esitato a raccontare dettagli della sua vaccinazione: «È stata veloce e indolore. Non mi ha fatto male per nulla». Anzi: «Dopo ti senti protetto. E credo che questa senzazione sia molto importante. Ho ricevuto molte lettere di persone che erano sorprese per quanto sia semplice essere vaccinati». La sovrana, paragonando il coronavirus alla «peste» dei secoli passati, ha detto di comprendere che c’è chi possa esitare. Ma ha incoraggiato apertamente la sua gente a immunizzarsi, poiché «è doveroso pensare agli altri prima che a sé stessi».

