Jerome Boateng indagato per la morte dell’ex fidanzata E spunta un particolare inquietante

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutt'altro che chiuso il caso riguardante Kasia Lenhardt, la modella 25enne trovata morta il 9 febbraio in un appartamento di Charlottenburg, quartiere di Berlino:, difensore del Bayern Monaco ed ex fidanzato della ragazza, è finito nel fascicolo delle indagini della procura di Monaco,e nei prossimi giorni verrà interrogato per conoscere meglio i contorni di una vicenda che presenta ancora parecchie "zone d'ombra".La storia tra i due, chiusa ufficialmente il 2 febbraio, aveva avuto parecchi momenti di tensione: il 3 ottobre 2019 Kasia incolpòdi una lesione all'orecchio, salvo poi ritirare la denuncia. Ma dall'autopsia è emerso un: al cadavere della modella, secondo la Bild, mancava un lobo.verrà ascoltato dagli inquirenti per ...

GaiaPic : Le modella e il calciatore, una favola nerissima. Tutti i misteri della morte di Kasia una settimana dopo la fine d… - irpiniatimes1 : Jerome Boateng indagato per violenza fisica sull'ex fidanzata Kasia Lenhardt morta suicida - infoitsport : Kasia Lenhardt-Jerome Boateng: tra misteri, ricatti e violenze - Corriere : Kasia Lenhardt e Boateng, tra misteri, ricatti e violenze - infoitsport : Jerome Boateng indagato per lesioni sull'ex fidanzata (morta suicida)

Commenta per primo Resta avvolta dal mistero la morte di Kasia Lenhardt, ex compagna di, trovata senza vita a 25 anni il 9 febbraio in un appartamento di Berlino a una settimana dalla rottura col calciatore. Dopo l'autopsia svolta sul cadavere della donna la Procura di ...Dalla biografia alla vita privata, ecco chi è, difensore tedesco campione del mondo nel 2014 con la Germania.è uno dei difensori più forti nel panorama calcistico degli anni 2000, non a caso è una pedina ...Svolta nella morte di Kasia Lenhardt. L La procura di Monaco ha riaperto le indagini sul giocatore del Bayern Monaco Jerome Boateng per lesioni personali ...Resta avvolta dal mistero la morte di Kasia Lenhardt, ex compagna di Jerome Boateng, trovata senza vita a 25 anni il 9 febbraio in un appartamento di Berlino a ...