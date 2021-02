Irving ci prova | ' Kobe nel logo Nba' La petizione online supera 3 milioni di firme

Gazzetta_NBA : #Irving ci prova: ' #KobeBryant nel logo Nba'. La petizione online supera 3 milioni di firme -

Ultime Notizie dalla rete : Irving prova

La Gazzetta dello Sport

ci aggiunge anche il carico razziale, chiedendo nemmeno tanto implicitamente che il simbolo di una lega come la Nba sia dato da un giocatore di colore, nello specifico il suo idolo Kobe. Kyrie ...Per i Nets, Kyriesupplisce con 27 punti, 9 assist e 5 rimbalzi, per i magici, Nikola ... vanno in piena zona playoff con unalineare e di alto livello sotto ogni profilo, condannando di ...Kyrie Irving, stella dei Brooklyn Nets, rilancia la proposta del nuovo logo NBA in onore di Kobe Bryant, mito dei Lakers scomparso nel 2020.Scivolone esterno per l’HCB Alto Adige Alperia, che in casa dell’EC KAC deve arrendersi per 4 a 2. Biancorossi capaci per due volte di accorciare le distanze, ma mai in grado di rimettere in equilibri ...