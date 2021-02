Governo, Draghi nomina Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - ivanscalfarotto : Onorato di poter servire il Paese nel governo presieduto da Mario #Draghi , in un ministero chiave come quello dell… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - MarioCutini : La brava Ministra Azzolina è stata attaccata tutti i santi giorni dai fascio-sovranisti ignorantoni, Salvini e Mel… - pietro_busacca : RT @alby61: Draghi nomina Curcio a capo della protezione civile. È un rientro dopo la nomina di @matteorenzi nel 2016. Buon lavoro! ?? Borr… -