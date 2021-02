(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Desidero ringraziare i tantissimi che sono intervenuti, sia su Twitter che su Facebook, esprimendoriconfortantenei. Si dice che ilsia”. E’ il tweet di Sandra, direttrice per la Salute e la sicurezza alimentare alla Commissione europea, l’alta funzionaria che ha negoziato per l’Ue e gli Stati membri l’acquisto dei vaccini contro Covid-19. Proprio per questo ruolo,è finita ieri nel ‘mirino’ del virologo Roberto Burioni, che sui suoi profili social ne ha messo in dubbio le competenze, vista l’attuale disponibilità di dosi e l’andamento della campagna vaccinale nell’Unione rispetto, ad esempio, al Regno Unito, più avanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fisco24_info : Gallina: 'Tanta stima nei miei confronti, tempo galantuomo': Il tweet dell'alta funzionaria Ue dopo gli attacchi di… - lifestyleblogit : Gallina: 'Tanta stima nei miei confronti, tempo galantuomo' - - Silvana21340299 : @dedoraffa Finché non ne pesti una e calchi il palcoscenico e li l' augurio è MERDA MERDA TANTA MERDA ma mai dal c… - MChirullo : @RobertoBurioni @tonyscalari @federicabalbon2 @stefanomanservi @SandraGallina Sandra Gallina é una delle più stimat… - latte_gallina : @LSantillo_96 Ma di che, anzi grazie a te perché l'ho vista cinque volte e mi ha spezzato ad ogni tanta visione ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gallina Tanta

Adnkronos

Inincertezza, dal rassicurante sito della Commissione Europea è però possibile apprendere: ... Inoltre apprendiamo dalla negoziatrice per i vaccini dell'Ue, Sandra, in un'audizione alla ...Inincertezza, dal rassicurante sito della Commissione Europea è però possibile apprendere: ... Inoltre apprendiamo dalla negoziatrice per i vaccini dell'Ue, Sandra, in un'audizione alla ..."Desidero ringraziare i tantissimi che sono intervenuti, sia su Twitter che su Facebook, esprimendo tanta riconfortante stima nei miei confronti. Si dice ...MILANO – “In questo momento al Sacco siamo in una situazione che regge. Non abbiamo avuto un aumento della richiesta di ricoveri tale, nelle ultime ore almeno, da dire ‘aiuto, sta riesplodendo tutto’.