G20 | Fmi | ' sosteniamo proposta presidenza su rischi clima e tassazione ambientale' **

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Appoggiamo fermamente ladelladel G20 suitici globali e la. Faremo la nostra parte". Ad affermarlo è il direttore generale della Fmi, Kristalina Georgieva in occasione della riunione del G20 che esprime anche "incoraggiamento" per il nuovo stimolo "a modernizzare il sistema fiscale internazionale per adattarsi meglio alle economie del XXI secolo e sostenere anche l'obiettivo dello sviluppo inclusivo".

...per trovare un consenso internazionale sull'appoggio ottenuto dalsull'annosa questione del debito estero . La popolarità del presidente Macri ha giovato per alcuni mesi dell'"effetto", ma ......progettato dae BM proprio per supportare le economie con maggiore fragilità sul debito. Una volta aggiornato, tale strumento potrebbe sia fornire informazioni utili per i lavori del, sia ...Nella nota diffusa dal Fmi, si legge inoltre che la situazione della sicurezza ... richiesta dell'Etiopia di "trattamento del debito nell'ambito del quadro comune del G20". Il mese scorso, l'Etiopia ...Il Fondo monetario internazionale scommette sul nuovo governo italiano guidato da Mario Draghi: "E' fondamentale - dice a "La Stampa" ...