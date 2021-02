Erano i fratelli Hambrick di Vite al Limite: oggi hanno perso più di 100 kg, la trasformazione [FOTO] (Di venerdì 26 febbraio 2021) Li abbiamo conosciuti nelle scorse stagioni di Vite al Limite, i due fratelli Hambrick hanno subito fatto appassionare il pubblico con la loro storia. Il loro è stato un percorso davvero difficile, in cui sono sono mancati anche momenti di scompenso, eppure i due sembrano essere riusciti nel loro obiettivo ed entrambi hanno avuto un’incredibile … L'articolo Erano i fratelli Hambrick di Vite al Limite: oggi hanno perso più di 100 kg, la trasformazione FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Li abbiamo conosciuti nelle scorse stagioni dial, i duesubito fatto appassionare il pubblico con la loro storia. Il loro è stato un percorso davvero difficile, in cui sono sono mancati anche momenti di scompenso, eppure i due sembrano essere riusciti nel loro obiettivo ed entrambiavuto un’incredibile … L'articolodialpiù di 100 kg, laproviene da Velvet Gossip.

