ePrix Diriyah, Mercedes parte dalla pole. Male DS Techeetah (Di venerdì 26 febbraio 2021) La prima qualifica dell'anno scatta all'insegna di temi noti, che portano in Superpole nell'ePrix di Diriyah piloti del Gruppo 3 e 4, con l'eccezione di un super Nick De Vries, ad accedere dal Gruppo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) La prima qualifica dell'anno scatta all'insegna di temi noti, che portano in Supernell'dipiloti del Gruppo 3 e 4, con l'eccezione di un super Nick De Vries, ad accedere dal Gruppo ...

TvCircle1 : #FormulaE: al via la stagione 2021, in chiaro sul canale Mediaset 20. Prima tappa l'#EPrix di #Diriyah - sportface2016 : #DiriyahEPrix | La griglia di partenza: #DeVries in pole - cheTVfa : Il debutto stagionale della #FormulaE è in diretta su canale 20: si inizia oggi con l'#EPrix di Diriyah - megalomaxi92 : RT @P300it: Formula E | Diriyah ePrix 1, FP2: Nyck De Vries ancora davanti a tutti ? di Daniele Botticelli ?? - QuiMediaset_it : Per il quarto anno consecutivo, #Mediaset trasmette in diretta le gare del Campionato del Mondo di #FormulaE 2021:… -